Dev maçın VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün Ülke Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi MHK tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Fenerbahçe bu akşam sahası Ülker Stadyumu'nda kritik bir 90 dakikada Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu zorlu mücadele öncesinde MHK, mücadelenin VAR hakemini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.