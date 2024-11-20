Dev maçlar Tivibu'da seyirciyle buluşacak

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, milli ara dönüşü dev maçları seyircilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Avrupa'nın sevilen futbol ve basketbol liglerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

İtalya'da sezonun merakla beklenen maçları bu hafta ekrana taşınırken, Fenerbahçe, Beko EuroLeague'de lider olarak sahaya çıkacak.

Futbolda milli ara dönüşü, EuroLeague'de ise çift maç haftası sonrasında heyecan dolu karşılaşmalar Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sakatlık ve eksiklerine rağmen 10'da 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, bugün 22.30'da Virtus Bologna deplasmanına çıkacak.

Anadolu Efes ise Real Madrid galibiyetinin ardından ligin yeni takımlarından Paris Basketbol'u sahasında ağırlayacak. Mücadele, yarın 22.30'da başlayacak. Karşılaşmalar Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SERİE A'DA BEKLENEN MÜCADELELER

Sezona beklentinin altında başlangıç yapan Milan, puan tablosundaki en yakın rakibi Juventus ile sahaya çıkacak. Milli takımın genç yıldızı Kenan Yıldız'ın dikkatleri üzerine çektiği Juventus, lider Napoli ile arasındaki puan farkını ikiye kadar düşürmüşken, fikstür avantajı ile liderlik koltuğuna geçmek istiyor. San Siro'da oynanacak mücadelede ilk düdük 23 Kasım saat 20.00'de çalacak.

Napoli ise tarihinin en çalkantılı dönemlerinden geçen Roma ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın köklü takımlarından Roma, bu sezon oynadığı 12 maçta yalnızca 3 galibiyet alarak 13 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Napoli ise son iki haftadır yaşadığı puan kayıplarının ardından tekrar yükselişe geçerek liderlik koltuğunu korumak istiyor.

Napoli - Roma mücadelesi 24 Kasım 20.00'de başlarken maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanacak.