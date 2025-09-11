Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşamıştı.

Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Jhon Duran'ın en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi. Bu sezon 6 maçta görev alan Jhon Duran, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.