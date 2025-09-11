İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2946
  • EURO
    48,3946
  • ALTIN
    4810.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev maçta forma giyemeyebilir! İşte Jhon Duran'ın son durumu
Spor

Dev maçta forma giyemeyebilir! İşte Jhon Duran'ın son durumu

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşayan Jhon Duran'dan kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden 21 yaşındaki genç yıldızın Trabzonspor ile oynanacak derbi maçına hazır olmasının zor olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Dev maçta forma giyemeyebilir! İşte Jhon Duran'ın son durumu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşamıştı.

Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Jhon Duran'ın en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi. Bu sezon 6 maçta görev alan Jhon Duran, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.