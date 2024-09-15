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Spor

Dev maçta kazanan Arsenal

Premier Lig'in 4. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham ile karşılaştı. Konuk ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.

15 Eylül 2024 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Dev maçta kazanan Arsenal
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Premier Lig'in 4. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan Londra Derbisi'nde Arsenal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Golün asisti, Bukayo Saka'dan geldi.

Arsenal, Tottenham karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal yenilmezlik serisini sürdürüp puanını 10'a yükseltirken, lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Tottenham 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda lider Manchester City'ye konuk olurken, Tottenham sahasında Brentford'u konuk edecek.

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