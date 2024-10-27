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Spor

Dev maçta kazanan çıkmadı! Arsenal ile Liverpool yenişemedi

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Arsenal ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

27 Ekim 2024 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Dev maçta kazanan çıkmadı! Arsenal ile Liverpool yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftası zirve yarışı açısından oldukça kritik bir maça sahne oldu. Arsenal, sahasında Liverpool'u konuk etti. Emirates'teki maç 2-2 sona erdi.

Arsenal, henüz 9. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti. Liverpool, Saka'nın golüne 18. dakikada Virgil van Dijk ile cevap verdi. Arsenal, devre bitmeden 43'te Mikel Merino ile bir kez daha öne geçti. Merino, İngiliz ekibindeki ilk golünü attı.

Arsenal, Liverpool karşısında soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

Arsenal'de savunmanın önemli isimlerinden Gabriel, 54. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Arsenal'de Gabriel yerine Jakub Kiwior oyuna dahil oldu.

SALAH DENGEYİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında durum uzun süre 2-1 devam ederken, Liverpool 81. dakikada eşitliği buldu. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu dakikada skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 18, Liverpool 22 puana yükseldi. Premier Lig'de haftaya lider olarak giren Liverpool, bu sonuçla birlikte Manchester City'nin gerisine düştü.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

LİGDE PUAN DURUMU

1-Manchester City, 23 puan

2-Liverpool, 22 puan

3-Arsenal, 18 puan

4-Aston Villa, 18 puan

5-Chelsea, 17 puan

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