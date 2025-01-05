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Spor

Dev maçta kazanan çıkmadı! Manchester United'dan Liverpool'a çelme

Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 21:33 - Güncelleme:
Dev maçta kazanan çıkmadı! Manchester United'dan Liverpool'a çelme
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Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.

6 YIL SONRA İLK GOL

Manchester United'ın gollerini ise 52. dakikada Lisandro Martinez ve 80. dakikada Amad Diallo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürdü.

Ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 23'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşırken, Manchester United sahasında Southampton ile mücadele edecek.

PUAN DURUMU

1- Liverpool (46) - Bir maçı eksik

2- Arsenal (40

13- Manchester United (23)

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