Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kritik bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor, 11'inci dakikada Paul Onuachu'nun kafa vuruşundan bulduğu golle öne geçti. Fenerbahçe'nin faul itirazları eşliğinde VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ozan Ergün pozisyonu inceledi. Onuachu'nun hava topu mücadelesinde rakibi Milan Skriniar'a faul yapıldığına kanaat getiren Ergün golü iptal etti.
Karşılaşma 0-0'lık skorla devam etti.
İŞTE O ANLAR
Fotoğraf: BEIN SPORTS