Spor

Dev maçta kritik karar! Gol VAR'dan döndü

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonpor'u ağırladı. Konuk ekibin 11. dakikada Onuachu ile bulduğu gol VAR karar sonrası iptal oldu.

Haber Merkezi14 Eylül 2025 Pazar 19:25 - Güncelleme:
Dev maçta kritik karar! Gol VAR'dan döndü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kritik bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor, 11'inci dakikada Paul Onuachu'nun kafa vuruşundan bulduğu golle öne geçti. Fenerbahçe'nin faul itirazları eşliğinde VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ozan Ergün pozisyonu inceledi. Onuachu'nun hava topu mücadelesinde rakibi Milan Skriniar'a faul yapıldığına kanaat getiren Ergün golü iptal etti.

Karşılaşma 0-0'lık skorla devam etti.

İŞTE O ANLAR

Fotoğraf: BEIN SPORTS

