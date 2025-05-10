Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırladığı maçın ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. İşte Visca'nın penaltı beklediği pozisyonda yaşananlar...

Maçın 44. dakikasında defansın arkasına sarkan Edin Visca, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesinden ayrılan Muslera, Visca'yı ceza sahası ön çizgisinde düşürdü ve sarı kart gördü.

Atilla Karaoğlan pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti ve serbest vuruş verdi. Pozisyonun çizgi üzerinde olduğunu düşünen Trabzonspor ise penaltı bekledi.

Bir süre bekledikten sonra Atilla Karaoğlan VAR monitörüne çağrıldı.

Pozisyonu izleyen Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğuna hükmetti. Tecrübeli hakem, Muslera'nın sarı kartını ise iptal etmedi.

Daha sonra Riva'dan gelen üç boyutlu animasyonda çekilen ofsayt çizgisi ekrana yansıtıldı.

Fotoğraflar: BEIN SPORTS