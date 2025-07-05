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Spor

Dev maçta talihsiz olay! Yıldız oyuncunun ayağı kırıldı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih karşılaştı. Alman ekibinin formasını giyen Jamal Musiala, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

Haber Merkezi5 Temmuz 2025 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Dev maçta talihsiz olay! Yıldız oyuncunun ayağı kırıldı
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan maçın 45+3. dakikasında Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

MUSIALA KÖTÜ SAKATLANDI

Bayern Münih'te sağ kanattan topu taşıyan Michael Olise, ceza alanının sağ çaprazına gönderdiği derinlemesine pasla Sacha Boey'i düşündü. Ancak Boey topa koşu yapamayınca gerilerden gelen Jamal Musiala, hamlesini yapmak istedi. Kalesini terk eden Donnaruma, yaptığı müdahaleyle topun sahibi oldu. Donnaruma ile girdiği ikili mücadeleden sonra yerden kalkamayan Musiala için sağlık ekipleri sahaya girdi ve ayağının kırıldığı görülen Alman futbolcu sedye ile saha kenarına alındı.

DONNARUMA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müdahaleyi yapan Donnaruma, Musiala'nın durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

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