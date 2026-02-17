İSTANBUL 15°C / 6°C
17 Şubat 2026 Salı
Spor

Dev maçta tartışmalı karar! Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi

Galatasaray-Juventus maçında tartışmalı bir hakem kararı yaşandı. Cambiaso pozisyonunda ikinci sarı kart çıkmayınca itiraz eden İrfan Saraloğlu sarı kart gördü.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 21:32 - Güncelleme:
Galatasaray - Juventus karşılaşmasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu.

Galatasaray, 18. dakikada sarı kart gören ve rövanş maçı öncesi cezalı duruma düşen Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Galatasaray'da teknik heyet, hakem Makkelie'nin bu kararına tepki gösterdi.

Pozisyona itirazların ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti sarı kart gördü.

Popüler Haberler
