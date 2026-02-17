Galatasaray - Juventus karşılaşmasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu.

Galatasaray, 18. dakikada sarı kart gören ve rövanş maçı öncesi cezalı duruma düşen Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Galatasaray'da teknik heyet, hakem Makkelie'nin bu kararına tepki gösterdi.

Pozisyona itirazların ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti sarı kart gördü.

(Fotoğraf: TRT 1)