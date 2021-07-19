Star.com.tr 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:18 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:18

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Merih Demiral Torino ekibinin yeni sezon planlamasında bulunmuyor. Juventus'un yeni teknik patronu Massimiliano Allegri Merih'in yerine Rugani'yi düşündüğünü daha önceden belirtmişti. 35 milyon euro civarında bonservis talep ettiği Merih Demiral için gelen teklifleri yeterli bulmayan İtalyan ekibi takas formülü üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

ALLEGRİ ORTA SAHA TRANSFERİ İSTİYOR



Juventus'ta yeni teknik direktör Allegri, takımın orta sahasına takviye yapmak istiyor. Sassuolo'dan Manuel Locatelli'yi isteyen ancak transferi sonlandıramayan Juventus rotasını Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Fransız orta saha Corentin Tolisso'nun Merih Demiral ile takası gündeme geldi. İtalya basınınındın Calciomercatoweb'in haberine göre, 20 milyon euro değerindeki Corentin Tolisso ile Merih Demiral takas edilerek takımlarından ayrılabilir.

TOTTENHAM VE EVERTON DA DEVREDE



1998 doğumlu Merih Demiral için Premier Lig'den kulüplerin ilgisi oldukça yüksek. Everton ve Tottenham'ın hedefinde olan Merih için kulübü Juventus 30 milyon euro talep ediyor. Merih'in yüksek bonservisi nedeniyle İngiliz kulüpleri görüşmeleri devam ettiriyor.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.