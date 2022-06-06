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Spor

Dev teklif! Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu: Rakamı resmen duyurdular

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplamıştı. Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Miha Zajc'a Torino'nun talip olduğu ve Sloven oyuncu için 4 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Star Gazetesi6 Haziran 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla adından söz ettiren Miha Zajc için Serie A ekiplerinden Torino devreye girdi. İtalyan ekibinin Miha Zajc için 4 milyon euro ile sarı-lacivertli takımın kapısını çaldığı öne sürüldü.

MIHA ZAJC'A İTALYAN KANCASI

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miha Zajc'a talip oldu. İtalyan ekibi 27 yaşındaki Sloven oyuncu için 4 milyon euroluk teklifte bulundu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin 2019'un yazında kadrosuna kattığı Miha Zajc ile 2023'ün yazına kadar 1 sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor. Sloven oyuncunun transferi ile ilgili kararı yeni teknik direktör Jorge Jesus'un vermesi bekleniyor.

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MIHA ZAJC'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki Sloven orta saha, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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