Dev teklif! Ferdi Kadıoğlu gidiyor: Rakam resmen belli oldu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yükselen isimlerinden Ferdi Kadıoğlu için İngiltere'den talip çıktı. Önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Nottingham Forest'ın Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertlilere teklifte bulunacağı öne sürüldü.

İNGİLTERE'DEN FERDİ KADIOĞLU'NA TALİP

İngiltere basınında yer alan habere göre; önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Nottingham Forest, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü. Ada ekibi 22 yaşındaki milli yıldız için sarı-lacivertlilere teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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Haberde, sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından transfer için gelir elde etmek amacıyla Ferdi Kadıoğlu'nun satışına izin verilebileceği belirtildi.

RAKAM BELLİ OLDU

Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için en az 17 milyon euro beklendiği ve İngiliz ekibinin kiralama yöntemine daha sıcak baktığı ifade edildi.

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FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli sağ bek oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.