Star.com.tr 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:20

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor. Ajax'ın kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır için İngiltere'den ciddi bir teklifin geldiği belirtildi. İngiliz basınının iddiasına göre Newcastle United Fenerbahçe'nin milli kalecisi için 14 milyon sterlin bonservis teklif etti.

ALTAY BAYINDIR İNGİLTERE YOLCUSU MU?



Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır için İngiliz haber sitesi burnleyexpress büyük bir iddiada bulundu. İngilizlere göre Newcastle United , Fenerbahçe'ye Altay Bayındır için 14 milyon sterlin teklifini iletti. Ancak haberde sarı lacivertlilerin daha fazla bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta forma giydi.

ALTAY BAYINDIR: PREMIER LİG SEVDİĞİM BİR LİG



Başarılı kaleci Altay Bayındır kariyer planıyla ilgili bir röportajında şu sözleri söylemişti: "Mesela şu anda Premier Lig hızlı, çabuk oynanan, sert ve agresif bir lig. Benim sevdiğim bir lig... Maçlarını izlerim. Bu şu anda böyle. Ama bu süreç devam edecek diye bir şey yok. O anki şartlar ne gerektiriyorsa, gitmem gerekiyorsa giderim, kalmam gerekiyorsa kalırım. Şu an benim için düşünce yapıma, futboluma neresi uygun, nerede kendimi geliştirebilirim bunu düşünerek bir karar verebilirim. Bu izleyebileceğim bir yol olur. Ama şu an, "Şuraya gitmek istiyorum, şu takımda oynamak istiyorum" demem; şu anki şartlarla söyleyeceğim bir şey olur. O zaman geldiğinde değerlendirip, sonucu hep beraber görürüz."