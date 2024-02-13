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Spor

Dev teklif! Süper Lig'in yayıncısı belli oluyor

Süper Lig'de mevcut yayıncı beIN Sports'un yeni sezon için de yayın ihalesine almaya çok yakın olduğu aktarıldı. TFF ile anlaşmada mutlu sona yaklaşan kuruluşun son teklifinin 120 milyon dolar olduğu belirtildi.

13 Şubat 2024 Salı 18:30 - Güncelleme:
Dev teklif! Süper Lig'in yayıncısı belli oluyor
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Süper Lig'de beIN Sports'un 3 sezonluk dönemi sona ererken yeni yayın ihalesi sonuçlanmak üzere...

Sports Digitale'in haberine göre; beIN Sports, Süper Lig Yayın ihalesini almaya çok yakın.

150 MİLYON DOLAR İÇİN UĞRAŞILIYOR

Habere göre; beIN Sports'un son teklifinin 120 milyon dolar seviyesine geldiği kaydedildi. Ayrıca TFF ve Kulüpler Birliği'nin rakamın 150 milyon dolar olması için büyük uğraş verdiği aktarıldı.

Öte yandan yayın ihalesinde TFF ve beIN Sports'un da baş başa kalmak üzere olduğu vurgulandı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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