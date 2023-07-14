Dev teklif! Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın köklü kulüpleri sıraya girdi. Uzun süredir Napoli'nin transfer listesinde bulunan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için İtalya'nın bir başka kulübü Inter harekete geçti.

FERDİ KADIOĞLU, İTALYA YOLCUSU

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer ve olan ve birçok alt yaş kategorisinde mücadele ettikten sonra A takımın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Ferdi Kadıoğlu için transferde hareketli günler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Bir süredir Napoli'nin transfer listesinde olan ve kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Ferdi Kadıoğlu için Inter harekete geçti.

TEKLİF 17.5 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu için en az 20 milyon Euro bonservis beklentisi olan Fenerbahçe'ye Inter17.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi reddetmesinin ardından Inter oyuncu için gözünü kararttı ve teklifi yükseltemeye hazırlanıyor.

Ayrıca yetenekli kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'da radarında yer alıyor.

İSMAİL KARTAL: KALMASINI İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin başarısında önemli rol oynayan Ferdi Kadıoğlu için teknik direktör İsmail Kartal "Ne olursa olsun Ferdi'nin kalmasını istiyorum" dediği öne sürüldü.

Ferdi Kadıoğlu ise Ali Koç'u arıyarak "Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin başkanım." dedi

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 48 resmi maça çıktı ve 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.