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Spor

Dev teklifi İtalyan basını duyurdu! Aslan, Donnaruma için gözünü kararttı

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Gianluigi Donnarumma ismi gündeme gelmişti. İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız kaleci için yüksek bir teklifte bulunduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Temmuz 2025 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
Dev teklifi İtalyan basını duyurdu! Aslan, Donnaruma için gözünü kararttı
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Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kaleci takviyesi için gündeme gelen son isim ise dünyaca ünlü İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma oldu.

G.SARAY'DAN YÜKSEK TEKLİF

İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà'nın aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar, Donnarumma'ya "yüksek bir teklif" sundu. Ancak yıldız kaleci şu aşamada bekleme kararı aldı. Bu nedenle transferin şu an için kolay olmadığı ifade edildi.

Aynı haberde, Paris Saint-Germain'in Donnarumma ile yeni sözleşme imzalamaya dair herhangi bir adım atmadığı da belirtildi.

CITY DE TAKİP EDİYOR

Öte yandan Premier Lig devi Manchester City'nin de kalecinin durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Eğer Donnarumma, PSG ile sözleşme yenilemezse İngiliz kulübünün devreye girebileceği belirtildi.

2026 yazına kadar PSG ile kontratı bulunan İtalyan eldivenin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız kulübü ise yıldız ismin ayrılığına sıcak yaklaşabilir.

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