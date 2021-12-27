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Spor

Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland birlikte imzalıyor! Dev transfer harekatı

Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland aynı takımda buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü İngiliz kulübü Manchester United 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Erling Haaland'ı, Cristiano Ronaldo ile aynı takımda buluşturacak.

Star.com.tr27 Aralık 2021 Pazartesi 07:41 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:31
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Cristiano Ronaldo sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester yıldız oyuncunun yanına aradığı forvet arayışında kararını Erling Haaland'dan yana kullandı. İngiliz kulüp 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

CRİSTİANO RONALDO VE ERLİNG HAALAND BİRLİKTE İMZALIYOR

İngiliz medyasının aktardığı haberde Cristiano Ronaldo, Erling Haaland gibi isimlerin Manchester United'a transferinin gerçekleşmesi halinde United ile sözleşmesini uzatmayı istediğini yazdı. Ronaldo'nun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

İNANILMAZ PERFORMANS

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United ile çıktığı 18 maçta 13 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu takımına önemli katkı sağlasa da United, Premier Lig'de 7. sırada bulunuyor. Öte yandan Erling Haaland da Dortmund'da gösterdiği inanılmaz performans ile dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Haaland Alman ekibinde çıktığı toplam 75 maçta 76 gollük çılgın bir performans ortaya koydu. Norveçli yıldız bu sezon çıktığı 16 maçta 19 gol 4 asist yaptı.

Star.com.tr

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