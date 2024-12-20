Dev zirvede neler konuşuldu? İşte Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşmasının detayları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, perşembe akşamı bir araya geldi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yapılan görüşmede konuşulan konuların detayları ortaya çıktı.

JOSE MOURINHO

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho'nun arkasında durulmasını ve destek verilmesini istedi. Mevcut yönetim Mourinho'nun arkasında dururken, Aziz Yıldırım'dan da bu yönde bir talep geldi. Toplantıdan Mourinho konusunda tam destek kararı çıktı.

YÖNETİME DESTEK

Aziz Yıldırım, bazı maçlarda kendi adının telaffuz edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. İtidal çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

YENİ PROJELER

Çok ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Aziz Yıldırım ve ekibi, bu konuda tam destek vereceklerini söyledi.

STADYUM İSİM HAKKI

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, stadyum isim hakkı konusu da konuşuldu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a görüştüğü, Fenerbahçe'ye teklif getiren şirketlerden bahsetti. Bu konuda bir istişare yapıldı.

BANKALAR BİRLİĞİ

Toplantıda Bankalar Birliği konusu konuşuldu. Bankalar Birliği'nden çıkmamın daha kolay yolları konusunda fikir alışverişi yapıldı.

TFF VE MHK

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, TFF ve MHK için mevcut durumları masaya yatırıldı ve bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıldı.