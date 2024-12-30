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Spor

Develigücü evinde mağlup oldu

Develigücü, ilk yarının son haftasında oynadığı Suvermez Kapadokya maçını 2-0 kaybetti.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Develigücü evinde mağlup oldu
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, sahasında mağlup oldu. İlk yarının son maçında Suvermez Kapadokya ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, her iki yarıda kalesinde gördüğü goller neticesinde mağlup oldu. Maçın 23. dakikasında penaltı atışında Anıl Bircan'ın golüne engel olamayan Develigücü, ikinci yarıda skoru lehine çevirmeye çabalasa da başaramadı. Müsabakanın 90+10. dakikasında Halil Akhan, Suvermez Kapadokya adına ikinci golü attı.

Develigücü sahasında kaybettiği bu maç neticesinde 24 puanda kalırken, Suvermez Kapadokya ise 32 puana erişerek grupta ikinci sıraya yükseldi.

  • Develigücü
  • iç saha
  • mağlubiyet

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