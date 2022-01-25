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Spor

Dever Orgill 8 hafta daha yok

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nde golcü Dever Orgill tekrar sakatlandı.

DHA25 Ocak 2022 Salı 12:06 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 12:06
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Sezon başında Fraport TAV Antalyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ilk hafta 3 gol birden attıktan sonra suskunluğa bürünen Orgill, 8 maç ağları sarsamayıp ardından sakatlanarak devreyi erken kapattı.

Devre arasında takıma dönen 32 yaşındaki Orgill, son Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda adalesinden sakatlandı. Oyuncunun ikinci devrede en az 8 hafta daha takımdan uzak kalacağı açıklandı. Manisa FK'da Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan yeni transfer Sırp golcü Ognjen Ozegovic'in lisansı ise bu hafta çıkacak.

TORMIN PORTEKİZ'DE

Manisa FK, kulüp bulmasını istediği Fransız sağ kanat oyuncusu Guevin Tormin'i Portekiz'e kiralık gönderdi. Adı Ankara Keçiörengücü'yle anılan Tormin'in bu kulüpte forma giymek istemediği, kiralık olarak Portekiz 2'nci Ligi'nden CD Mafra takımıyla anlaştığı öğrenildi.

  • Dever Orgill
  • Manisa FK
  • Guevin Tormin

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