23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Spor

Devin Hall, İtalya'ya dönüyor

Fenerbahçe Beko'nun son EuroLeague şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Devin Hall, Olimpia Milano'ya dönmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
2021-2024 yılları arasında Milano forması giyen Devin Hall, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Olimpia Milano, önümüzdeki sezon için Devin Hall'un geri dönüşünü şimdiden garantiledi.

EuroDevotion'ın haberine göre, oyuncu ile 2 yıllık önemli bir anlaşma sağlandı. Hall'un bu kararını Fenerbahçe yönetimine ve teknik ekibine çoktan bildirdiği belirtiliyor.

Transfer haberi Backdoor Podcast tarafından da doğrulandı. Fenerbahçe Beko ile kusursuz bir ilk sezon geçiren Hall, bu yıl EuroLeague'de maç başına 9.6 sayı ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Virginia Üniversitesi çıkışlı yıldız; çok yönlü bir guard ve hem hücumda hem savunmada son derece güvenilir bir "çift yönlü oyuncu" olmasıyla, yeni kurulacak Olimpia Milano kadrosu için ideal bir parça olarak görülüyor.

