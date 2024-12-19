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Spor

Devir işlemleri tamamlandı! Everton'ın yeni sahibi belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni sahibi uzun süredir devam edene devir işlemlerinin ardından Roundhouse Capital oldu.

19 Aralık 2024 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Devir işlemleri tamamlandı! Everton'ın yeni sahibi belli oldu
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Everton'da uzun süredir devam eden devir işlemleri tamamlandı ve kulübün yeni sahibi belli oldu.

The Friedkin Group bünyesinde yer alan Roundhouse Capital, Merseyside ekibinin yeni sahibi oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Marc Watts'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığı belirtildi.

Everton'ın yüzde 94'lük hissesine sahip olan Farhad Moshiri, eylül ayında Friedkin Group'un satın alma teklifini kabul etmişti.

ANLAŞMA NE KADARA TAMAMLANDI?

İngiliz basınında yer alan haberlerde kulübün devir işlemlerinin 400 milyon sterlini aştığı belirtildi.

Eylül ayında yapılan anlaşmanın ardından devrin tamamlanabilmesi için Premier Lig'in onayı bekleniyordu.

Forbes, Teksas merkezli Friedkin Group'un sahibi Dan Friedkin'in serveti 6.16 milyar sterlin olarak açıklamıştı.

Everton, ligin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz sezon puan silme cezası almıştı.

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