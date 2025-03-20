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Spor

Devler Borussia Dortmund'un stoperi Nico Schlotterbeck'in peşinde

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Nico Schlotterbeck, yaz transfer dönemi öncesinde dev kulüplerin gündemine girdi.

Haber Merkezi20 Mart 2025 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
Devler Borussia Dortmund'un stoperi Nico Schlotterbeck'in peşinde
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Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmayı başardı.

Alman basınındaki haberde, Schlotterbeck ile Arsenal, Barcelona, Liverpool, Newcastle United United ve Real Madrid'in ilgilendiği belirtildi.

Borussia Dortmunda da 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak ve yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Borussia Dortmund'da bu sezon 36 maçta forma giyen Schlotterbeck, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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