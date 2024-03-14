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  • Devler Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ediyor! Bu kez hedefteki isim İsmail Yüksek
Spor

Devler Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ediyor! Bu kez hedefteki isim İsmail Yüksek

Avrupa'nın dev kulüpleri Fenerbahçe'nin yıldızları için nabız yoklamaya devam ediyor. Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham, sarı lacivertlilerde sezonun başarılı isimlerinden İsmail Yüksek'i yakından takip ediyor.

14 Mart 2024 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Devler Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ediyor! Bu kez hedefteki isim İsmail Yüksek
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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

Team Talk'ta yer alan habere göre, Tottenham'da orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

İngiliz ekibinde Hojbjerg yerine düşünülen ismin ise Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu iddia edildi.

İSMAİL YÜKSEK YORUMU

İsmail Yüksek için yapılan yorumda, "Defansif yönü ağır basan bir merkez orta saha oyuncusu olan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki itici güçlerinden biri oldu" ifadeleri kullanıldı.

"HAYALİM MANCHESTER UNITED"

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa'da hayalinin Manchester United olduğunu söylemişti. İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 73 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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