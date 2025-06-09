Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi...

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da geçiren Simon Banza için harekete geçti. Bonservisi Braga'da bulunan 27 yaşındaki golcü, gösterdiği performansla iki dev kulübün radarına girmeyi başardı.

Haberde, Braga'nın Banza'yı gelecek transfer döneminde elden çıkarmaya hazır olduğu belirtilirken; oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiği vurgulandı. Portekiz temsilcisinin ise somut teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın golcü arayışında olduğu, Victor Osimhen'in ayrılma ihtimaliyle de birlikte Banza isminin daha da ön plana çıktığı da eklendi.

Banza, Trabzonspor formasıyla çıktığı 37 maçta 22 gol ve 6 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.