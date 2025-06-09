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Spor

Devler karşı karşıya! Simon Banza transferinde sıcak gelişme

Sezonu Süper Lig ekibi Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza için İstanbul devleri harekete geçti. İki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Simon Banza transferinde gaza bastı.

Haber Merkezi9 Haziran 2025 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Devler karşı karşıya! Simon Banza transferinde sıcak gelişme
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi...

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da geçiren Simon Banza için harekete geçti. Bonservisi Braga'da bulunan 27 yaşındaki golcü, gösterdiği performansla iki dev kulübün radarına girmeyi başardı.

Haberde, Braga'nın Banza'yı gelecek transfer döneminde elden çıkarmaya hazır olduğu belirtilirken; oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiği vurgulandı. Portekiz temsilcisinin ise somut teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın golcü arayışında olduğu, Victor Osimhen'in ayrılma ihtimaliyle de birlikte Banza isminin daha da ön plana çıktığı da eklendi.

Banza, Trabzonspor formasıyla çıktığı 37 maçta 22 gol ve 6 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.

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