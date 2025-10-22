İSTANBUL 21°C / 16°C
  • Devler Ligi yenilgisinin ardından konuştu! Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı
Devler Ligi yenilgisinin ardından konuştu! Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta maçında Portekiz ekibi Benfica, Newcastle'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması hakkında olay açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Devler Ligi yenilgisinin ardından konuştu! Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Newcastle'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak Devler Ligi'nde puansız kaldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE, 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

Mağlubiyetin ardından konuşan Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda takımda çok görmek istediği belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜK"

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık çünkü maçın eşit olduğunu düşünüyorum ama daha çok pozisyon bulduk. Dört taneydi. Bu kadar çok gol atıp da gol atmamak zor. İlk yarıda sonuç son derece adaletsizdi. İkinci yarıda da benzer bir başlangıç yaptık ve ikinci gol oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Bu, göze alamayacağımız bir gol. Hücum odaklı bir duran toptu, pozisyon kaybettik. Takım psikolojik olarak zayıfladı ve büyük bir fark ortaya çıktı. Maçın son 30 dakikasına girildiğinde, bizimkinden tamamen farklı bir motora sahip olduklarını çok iyi biliyordum. Eşit olsaydık, tempo farkını gizleyebilirdik. Takım fiziksel ve zihinsel olarak çöktü. İlk yarıda yiyemediklerimizi son 15-20 dakikada yedik." dedi.

"TOPARLAMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak Mourinho, "Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. Bence 9 ila 11 puan arası yeterli olacaktır. Zorlu maçlar oynamamıza rağmen elemeleri geçebileceğimizi söylemek... Benim için en zoru buydu. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi oynamış olmamızın bir önemi yok, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Toparlanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

