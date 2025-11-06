İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Devler Ligi'nde 4. hafta sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı çarşamba seansında oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İşte maçlarda alınan toplu sonuçlar...

6 Kasım 2025 Perşembe 01:15
Devler Ligi'nde 4. hafta sona erdi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.

"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

Gecenin en gollü mücadelesinde ise Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kaldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşmada Inter, konuk ettiği Kairat'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Galatasaray: 0-3

Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1

Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya): 3-3

Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan): 2-1

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya): 0-1

Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-0

