Devler Ligi'nde 4. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.
"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.
Gecenin en gollü mücadelesinde ise Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kaldı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşmada Inter, konuk ettiği Kairat'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 2-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya): 1-0
Ajax (Hollanda) - Galatasaray: 0-3
Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1
Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya): 3-3
Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan): 2-1
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya): 0-1
Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-0