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Spor

Devler Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla sona erdi. İşte gecenin sonuçları...

AA7 Kasım 2024 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla sona erdi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları oynandı.

"Devler Ligi"nde günün maçlarının sonuçları şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1

Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0

Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5

Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2

Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2

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