Spor

Devler Ligi'nde Arsenal'den 7'de 7

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı. İngiliz ekibi bu sonuçla puanını 21'e yükseltti.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 01:06 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde Arsenal'den 7'de 7
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikada Gabriel Jesus ve 84. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Inter'in tek golünü ise 18. dakikada Petar Sucic attı.

Bu sonucun ardından Arsenal Devler Ligi'nde 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti. Inter, 12 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta maçında Arsenal, Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Inter, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.

