Spor

Devler Ligi'nde erken final: Real Madrid-Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi tamamlandı. UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura sonucu son 16'da Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde erken final: Real Madrid-Manchester City
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ERKEN FİNAL

Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliğindeki maçta son 16'da Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İki takım, bu turnuvada daha önce üst üste 5. kez eleme turlarında karşılaşacak.

Real Madrid ile Manchester City geçtiğimiz sezon son 16 play-off'unda karşılaşmış ve Real Madrid turu geçen takım olmuştu.

