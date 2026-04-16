UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Gecenin karşılaşmalarında Bayern Münih Real Madrid'i, Arsenal ise Sporting'i elemeyi başardı.

İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, rövanş karşılaşmasında Real Madrid'i 4-3 yenerek adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Öte yandan 1-0'lık üstünlüğün rövanşında Sporting ile 0-0 berabere kalan Arsenal da yarı finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmalar sonrası yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Paris Saint-Germain - Bayern Münih

Arsenal - Atletico Madrid