Spor

Devler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı perşembe seansında oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı. Günün en dikkat çeken maçında Manchester City, 10 kişi kalan Napoli'yi 2-0 mağlup etti.

19 Eylül 2025 Cuma 01:48
Devler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk hafta mücadelesi, 6 maçla tamamlandı.

İspanya ekibi Barcelona, St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada İngiltere'nin Newcastle United takımına konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta, Barcelona 58. dakikada Marcus Rashford'un kafa golüyle öne geçti.

Maçın 67. dakikasında Rasford'un uzaktan düzgün vuruşuyla 1 gol daha bulan konuk ekip, skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Anthony Gordon ile gol bulsa da Barcelona maçı 2-1 kazandı.

- MANCHESTER CİTY, 10 KİŞİ KALAN NAPOLİ'Yİ 2-0 YENDİ

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada İtalya ekibi Napoli, 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere temsilcisi Manchester City, 56. dakikada Erling Haaland ile öne geçti.

Maçın 65. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Ligde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 4-1

Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (Türkiye): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0

Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1

