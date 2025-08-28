İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Devler Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti! İşte Galatasaray'ın rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi gerçekleşti. Turnuvadaki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Ağustos 2025 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti! İşte Galatasaray'ın rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

G.SARAY 4. TORBADA

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katıldı.

İŞTE G.SARAY'IN RAKİPLERİ

Liverpool (İç saha), Manchester City (Deplasman), Eintracht Frankfurt (Deplasman), Atletico Madrid (İç Saha), Bodo/Glimt (İç Saha), Ajax (Deplasman), Monaco (Deplasman), Union SG(İç Saha)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

DEVLER LİGİ'NDE TORBALAR ŞU ŞEKİLDE

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

