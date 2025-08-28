UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
G.SARAY 4. TORBADA
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katıldı.
İŞTE G.SARAY'IN RAKİPLERİLiverpool (İç saha), Manchester City (Deplasman), Eintracht Frankfurt (Deplasman), Atletico Madrid (İç Saha), Bodo/Glimt (İç Saha), Ajax (Deplasman), Monaco (Deplasman), Union SG(İç Saha)
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 20268. Hafta: 28 Ocak 2026
DEVLER LİGİ'NDE TORBALAR ŞU ŞEKİLDE
1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.
3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.
4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.