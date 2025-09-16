İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Devler Ligi'nde perde açılıyor! Frankfurt deplasmanında favori Galatasaray

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Alman basınına göre Aslan favori gösterilirken, cim-bom son 6 ayda %100 kazanma oranıyla dikkat çekiyor.

16 Eylül 2025 Salı 09:22
Devler Ligi'nde perde açılıyor! Frankfurt deplasmanında favori Galatasaray
Futbolun kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, bugün oynanacak müsabakalarla start alıyor. Devler Ligi'nde mücadele edecek olan tek temsilcimiz Galatasaray da perşembe günü Alman ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Burada başarı için rekor transfer harcamalarına imza atan ve kadrosuna Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi yıldızları ekleyen Aslan'da tek parola galibiyet. Birçok Almanya merkezli spor analiz sitelerinin derlediği istatistiklere göre Sarı-Kırmızılılar, bu maçta favori konumunda.

GALATASARAY GÜVENLE GİDİYOR

Sportal adlı futbol sitesinde şu analiz yapıldı: "Deutsche Bank Park'ta işler kızışacak. Her iki takım da grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için can atıyor. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olmuştu. Teknik direktör Dino Toppmöller, oyuncularını motive etmeye çalışacak ve ev sahibi avantajını kullanmak adına ellerinden geleni yapacak. Galatasaray ise Frankfurt deplasmanına güvenle gidiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un takımı son beş maçını da kazandı ve doğal olarak bu seriyi sürdürmek istiyor."

SON 6 AYDA %100'LÜK KAZANMA

Bu sezon Bundesliga'da 3 karşılaşmaya çıkan Almanya temsilcisi, maç başına 4.3 isabetli şut istatistiği yakalayıp, 2.7 gol oranı yakaladı. 5 lig maçına çıkan Galatasaray ise maç başına 7.6 isabetli şuttan ortalama 3 gol oranı tutturmayı başardı. 5 maçını da kazanan Aslan, kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Frankfurt ise 5 gol yedi. Alman ekibi, son maçta 9 kişi kalan Leverkusen'e 3-1 mağlup olmuştu. Cim-Bom, son altı ayın kazanma oranında %100'lük bir oranla dikkat çekiyor. Frankfurt'ta ise bu oran %43 olarak gösteriliyor.

