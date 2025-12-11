UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.

Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2

PUAN DURUMU

1- Arsenal: 18

2- Bayern Münih: 15

3- PSG: 13

4- Manchester City: 13

5- Atalanta: 13

6- Inter: 12

7- Real Madrid: 12

8- Atletico Madrid: 12

9- Liverpool: 12

10- Dortmund: 11

11- Tottenham: 11

12- Newcastle: 10

13- Chelsea: 10

14- Sporting: 10

15- Barcelona: 10

16- Marsilya: 9

17- Juventus: 9

18- Galatasaray: 9

19- Monaco: 9

20- Leverkusen: 9

21- PSV: 8

22- Karabağ: 7

23- Napoli: 7

24- Kopenhag: 7

25- Benfica: 6

26 Pafos: 6

27- Union SG: 6

28- Bilbao: 5

29- Olympiakos: 5

30- Frankfurt: 4

31- Club Brugge: 4

32- Bodo/Glimt: 3

33- Slavia Prag: 3

34- Ajax: 3

35- Villarreal: 1

36- Kairat: 1