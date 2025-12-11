İSTANBUL 14°C / 7°C
  Devler Ligi'nde puan tablosu karıştı! İşte Galatasaray'ın sıralamadaki yeri...
Spor

Devler Ligi'nde puan tablosu karıştı! İşte Galatasaray'ın sıralamadaki yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı çarşamba seansında oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın mağlubiyetle kapattığı haftada oluşan puan durumu haberde...

Haber Merkezi11 Aralık 2025 Perşembe 01:53 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.

Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2

PUAN DURUMU

1- Arsenal: 18

2- Bayern Münih: 15

3- PSG: 13

4- Manchester City: 13

5- Atalanta: 13

6- Inter: 12

7- Real Madrid: 12

8- Atletico Madrid: 12

9- Liverpool: 12

10- Dortmund: 11

11- Tottenham: 11

12- Newcastle: 10

13- Chelsea: 10

14- Sporting: 10

15- Barcelona: 10

16- Marsilya: 9

17- Juventus: 9

18- Galatasaray: 9

19- Monaco: 9

20- Leverkusen: 9

21- PSV: 8

22- Karabağ: 7

23- Napoli: 7

24- Kopenhag: 7

25- Benfica: 6

26 Pafos: 6

27- Union SG: 6

28- Bilbao: 5

29- Olympiakos: 5

30- Frankfurt: 4

31- Club Brugge: 4

32- Bodo/Glimt: 3

33- Slavia Prag: 3

34- Ajax: 3

35- Villarreal: 1

36- Kairat: 1

