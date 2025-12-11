UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.
Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2
PUAN DURUMU
1- Arsenal: 18
2- Bayern Münih: 15
3- PSG: 13
4- Manchester City: 13
5- Atalanta: 13
6- Inter: 12
7- Real Madrid: 12
8- Atletico Madrid: 12
9- Liverpool: 12
10- Dortmund: 11
11- Tottenham: 11
12- Newcastle: 10
13- Chelsea: 10
14- Sporting: 10
15- Barcelona: 10
16- Marsilya: 9
17- Juventus: 9
18- Galatasaray: 9
19- Monaco: 9
20- Leverkusen: 9
21- PSV: 8
22- Karabağ: 7
23- Napoli: 7
24- Kopenhag: 7
25- Benfica: 6
26 Pafos: 6
27- Union SG: 6
28- Bilbao: 5
29- Olympiakos: 5
30- Frankfurt: 4
31- Club Brugge: 4
32- Bodo/Glimt: 3
33- Slavia Prag: 3
34- Ajax: 3
35- Villarreal: 1
36- Kairat: 1