UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

İlk maçı evinde 2-1 kazanan Real Madrid, Riyadh Air Metropolitano'daki maçta Arsenal'e normal sürede 1-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

Seri penaltı atışında Atletico Madridli Julian Alvarez'in golü, topa iki kez dokunduğu için iptal oldu.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER, KULÜBEDE OTURDU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

27. SANİYEDE GOL

Atletico Madrid, santradan sonra topu hemen rakip alan gönderdi. Sağ tarafta topla buluşan Rodrigo De Paul, yerden ceza sahasına bir top yolladı. Giuliano Simeone, ön direkte topa dokunamadı ama kale sahasına doğru koşu yapan Conor Gallagher, Fede Valverde'ye rağmen kayarak maçın 27. saniyesinde topu ağlara gönderdi.

Real Madrid hızlı bir atakla, Atletico Madrid'i eksik yakaladı. Jude Bellingham'dan pası alan Kylian Mbappe, orta sahadan süratle ceza sahasına yöneldi. Önce Gimenez'i çalımladı, sonra Lenglet'i geçti ama hemen ardından ceza sahasında yerde kaldı ve Real Madrid 68. dakikada penaltı kazandı.

VINICIUS JR. İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Dakikalar 70'i gösterirken penaltıda topun başına Vinicius Junior geçti. Brezilyalı futbolcu sağ ayağıyla topu farklı bir şekilde üstten auta gönderdi. Vinicius böylece, Real Madrid kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.