Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

İngiliz basınından Hitc'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsmail Yüksek'e ilgi var.

BÜTÜN AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

Haberde, İsmail ile ilgilenen İngiliz takımlarının Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedilirken, İtalyan ve Alman kulüplerinin ismi verilmedi.

"EN AZ 25 MİLYON EURO"

Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i 25 milyon euro'nun altında satmasının beklenmediği kaydedilirken, İsmail Yüksek'in eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in, "Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum" sözlerine yer verildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, bu maçlarda 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.