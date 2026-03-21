  • Devler, Victor Osimhen'in peşinde! Galatasaray 150 milyon euro istiyor
Devler, Victor Osimhen'in peşinde! Galatasaray 150 milyon euro istiyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında. Bayern Münih başta olmak üzere birçok talibi bulunan yıldız golcü için sarı-kırmızılıların beklentisi ise yüksek. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR21 Mart 2026 Cumartesi 09:20
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Bayern Münih, yıldız futbolcu Victor Osimhen transferinde en ciddi kulüp konumunda bulunuyor. Almanya ekibinin, yaz aylarında Nijeryalı golcü için teklif yapacağı ve Suudi Arabistan ekipleri ile yarışa gireceği bildirildi. Haberde özetle şu ifadeler yer aldı: "Dünyanın en formda golcülerinden biri olan Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Galatasaray formasıyla zirve performans sergileyen Nijeryalı yıldız, şimdiden Avrupa devlerini harekete geçirdi.

ADETA UÇUŞA GEÇTİ

27 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayla adeta uçuşta. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 41 maçta 37 gol atan Osimhen, bu sezon da performansını sürdürüyor. Süper Lig'de 10 gol atan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golle dikkat çekti. Juventus'a attığı kritik gol de bu performansın en önemli örneklerinden biri oldu. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve yaklaşık 75 milyon euroya transfer edilen Osimhen, Galatasaray için yatırımın karşılığını fazlasıyla verdi. Türk ekibi, çok memnun. Ancak bu tablo yaz aylarında değişebilir.

KANE'NİN YERİNE VİCTOR

Bayern Münih'in, Harry Kane sonrası planlamada Osimhen'i yakından takip ediyor. Teknik direktör Vincent Kompany'nin de oyuncuyu çok beğendiği ifade ediliyor. Transferin maliyeti ise oldukça yüksek. Galatasaray'ın Osimhen için kapıyı yaklaşık 150 milyon eurodan açacağı konuşulurken, oyuncunun yıllık net 20 milyon euroyu bulan maaşı da birçok kulübü zorlayabilir. Paris Saint-Germain'in bu transferden çekildiği belirtilirken, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi sürüyor. Osimhen'in önceliği Avrupa'da üst seviyede kalmak."

