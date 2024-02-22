Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta (11G-4B) yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, sezon başından beri İsmail Kartal'ın 'ön alan baskısı' taktiğiyle rakiplerinin fişini çekiyor.

Şiddetli presle, mücadele ettiği ekibin pas kanallarını kilitleyen sarı-lacivertliler, bunun karşılığını da fazlasıyla alıyor. İkinci ve üçüncü alanda uyguladığı yoğun presin sonucunda 265 top kazanıp 58'sini şutla bitirmeyi başaran Kanarya, rakip ağları tam 15 kez havalandırdı. Bu istatistikte ligin açık ara en iyi ekibi durumunda bulunan İsmail Kartal'ın takımı, bu performansıyla Avrupa'da da adından söz ettirdi.

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Fenerbahçe, 26 lig maçında 55 kez fileleri sarsarken ön alan presinden kaptığı toplardan attığı 15 golle majör ligler ve Süper Lig'in yer aldığı 116 ekip içinde Avrupa'nın en iyi takımı oldu. Kanarya, en yakın rakibine 7 gol fark atarken Süper Lig'den Kasımpaşa, La Liga temsilcisi Atletic Bilbao ve Bundesliga'dan Stuttgart (8) onu takip etti. Premier Lig ekibi Bournemouth, Newcastle United ile Brighton (7) ile Serie A'dan İnter (7) de gerisinde kalan diğer takımlar oldu.