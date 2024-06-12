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  • Devleri elinin tersiyle itti! Benjamin Sesko Leipzig ile nikah tazeledi
Spor

Devleri elinin tersiyle itti! Benjamin Sesko Leipzig ile nikah tazeledi

Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesinde bulunan Benjamin Sesko, kulübü Leipzig ile sözleşme yeniledi.

12 Haziran 2024 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Devleri elinin tersiyle itti! Benjamin Sesko Leipzig ile nikah tazeledi
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Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Benjamin Sesko takımıyla sözleşme yeniledi.

Leipzig'den yapılan açıklamada Sesko'nun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla toplam 42 maçta süre alan genç futbolcu, 18 gol ve 2 asist kaydetti. Sesko, geçtiğimiz sezonun başında Salzburg'dan Leipzig'e imza atmıştı.

DEV KULÜPLERİN LİSTESİNDEYDİ

Geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Benjamin Sesko, birçok takımın Transfer listesinde yer alıyordu.

Arsenal, Manchester United ve Chelsea Sesko'yla ilgilenen takımlardı.

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