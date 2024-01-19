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Spor

Devleri geride bıraktı! Avrupa'nın en skorer takımı Fenerbahçe

Uzun süre şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe bu sezona güçlü bir şekilde başladı. Sarı lacivertli ekip sezon başından beri çıktığı 33 resmi maçta 97 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçlarla Avrupa'nın en skorer takımlarının zirvesinde yer alıyor. İşte detaylar...

Sabah19 Ocak 2024 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Devleri geride bıraktı! Avrupa'nın en skorer takımı Fenerbahçe
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Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 97 gol attı. Takımın en golcüsü 20 kez ağları sarsan Edin Dzeko olurken yıldız ismi Michy Batshuayi (13) takip etti. Sebastian Szymanski (12), İrfan Can Kahveci (11) ve Dusan Tadic (11) gol yağmuruna en çok katkı veren isimler oldu. Kanarya bu performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı.

SOLLADI GEÇTİ

Fenerbahçe 97 golle zirveye çıkarken onu 29 maçta 85 kez fileleri sarsan Hollanda ekibi PSV takip etti. 26 karşılaşmada 82 gol üreten Alman Leverkusen listenin üçüncü sırasında yer aldı. Geçen sezon mücadele ettiği tüm kupalarda mutlu sona ulaşan M.City, 32 maçta 80 gol atarken Real Madrid 28 karşılaşmada, 68 golle listenin 10. sırasında kaldı.

AVRUPA'NIN EN SKORER TAKIMLARI

"MAÇ TOPLARI BİZİMKİLERDE"

5-1 kazanılan İstanbul maçında Cengiz 4, 7-1'lik Konya karşılaşmasında Dzeko 3, 6-0'lık Adana mücadelesinde ise Batshuayi 4 golle öne çıkmış, toplar hatıra olarak eve götürülmüştü. Sosyal medya hesabı bu kareyi, "Malzeme ekibinin dikkatine, maç topları bizimkilerde" notuyla paylaştı.

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