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Spor

Devleri peşine taktı! Avrupa'nın gözü Oğuz Aydın'ın üzerinde

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın oynadığı futbolla birçok Avrupa devini peşine takmayı başardı. İtalyan ekibi Napoli transfer için Fenerbahçe'yi yoklarken Hollanda ekibi Ajax ise Oğuz Aydın'ın fiyatını sordu. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mart 2025 Salı 09:22 - Güncelleme:
Devleri peşine taktı! Avrupa'nın gözü Oğuz Aydın'ın üzerinde
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Sarı-Lacivertliler'in yükselen yıldızı Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk 2 resmi maçta 3 asist yaparak dikkat çekti. Sezon başında 6 milyon euroya Alanya'dan transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusuna Mourinho ilk etapta fırsat vermemişti. Ancak Zenit'le oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla formayı kapan yetenekli oyuncu, sol kanat başladığı Kayseri maçında 2 gol 1 asist yaparak kalitesini ispatladı. Ardından sağ bek ve sol bekte de kullanılan başarılı futbolcu, adeta Ferdi Kadıoğlu etkisi yaptı. 19 resmi maçta 5 gol, 6 asiste ulaştı. Macaristan'a karşı oynadığı 2 maçta 3 asist yapan Oğuz'u Avrupa'dan ekiplerinin gözlemcileri yakından takip ediyor. İtalyan basınından Calcionapoli, Napoli'nin Oğuz'u istediği ancak F.Bahçe'nin ret yanıtı verdiğini yazdı. Voetbal ise Ajax'ın, fiyat istediğini bildirdi. Piyasası 8 milyon euroya çıkan milli oyuncu için beklenen rakam ise minimum 20 milyon euro.

CHELSEA'DEN YAKIN TAKİP

İngiliz basınından Onefootball'ın haberine göre Chelsea, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki solak stoperi Yusuf Akçiçek'i ciddi şekilde takip ediyor. İsmi Bayern Münih, Dortmund, Napoli, Ajax gibi takımlarla geçen Akçiçek, yaz döneminde Arda Güler gibi sürpriz bir transfer yapabilir.

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