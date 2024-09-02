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Spor

Devleri peşine taktı! İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni talipleri

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest statünde yer alan milli yıldız Yusuf Yazıcı için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcunun peşine Avrupa'nın iki köklü kulübü Lazio ve Olympiakos düştü. İşte detaylar...

2 Eylül 2024 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
Devleri peşine taktı! İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni talipleri
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Lille ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, orta saha takviyesi yapmak isteyen Lazio'nun transfer döneminin bitmesinin ardından serbest statüdeki oyunculara yöneldiği ve Yusuf Yazıcı'nın da takip edilen isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Milli futbolcunun ayrıca Yunanistan'dan Olympiakos ile temas halinde olduğu vurgulandı.

Nice, Betis, Lyon, Al-Arabi gibi takımlarla da ismi geçen 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

LILLE PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, son kulübü Lille'de 135 maça çıkan Yusuf Yazıcı 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.

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