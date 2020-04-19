Devlerin gözdesi Mensah hayalindeki takımı açıkladı!

19 Nisan 2020 Pazar 19:14 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 19:14

Kayserispor'un deneyimli futbolcusu Bernard Mensah, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren yayında Mensah, koronavirüs salgını nedeniyle müsabakaların oynanmadığı dönemde evde ailesi ile zaman geçirdiğini söyledi.

Bireysel antrenmanlar yaparak formda kalmaya çalıştığını söyleyen Bernard Mensah, "Öncelikle sezonun ilk yarısında kötüydük. Ligin ilk yarısında takım olamamıştık. Berna Gözbaşı'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle bazı şeylerin değişmesiyle birlikte yeni hoca ve transferlerle takım olmayı hatırladık. Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık. Karantina süreci bittikten sonra bu performansı devam ettireceğiz" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTERİM"

Kayserispor'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benim de hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım" yanıtını verdi.

Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale hakkında gelen soru üzerine ise Mensah, "Konyaspor maçında 2-0 geriye düşmüştük. Kapalıkale asla susmadı, bize destek verdi. Kapalıkale taraftar grubu her maçta orada olduklarını hissettiriyorlar. Bizi her şartta desteklemeleri bizim için çok önemli. Futbolcular ve hocalar gider, herkes gider, onlar orada olur" diye ifade etti.