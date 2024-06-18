Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'u takımda tutmak zor olacak.

ALMANYA'DA VİTRİNE ÇIKACAK

Güçlü fiziği ve attığı gollerle alkış alan başarılı forvet, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibi altına girmişti. A Milli Takım ile EURO 2024'e giden 18 yaşındaki oyuncu, Almanya'da vitrin yapacak.

CITY, ARSENAL VE TOTTENHAM

İngiliz basını, Premier Lig'in 3 büyük kulübü Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin Türkiye'nin oynayacağı maçlarda Semih'i izleyeceğini yazdı.

KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAK

Ayrıca Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ederek İspanya'yı sallayan Real Madrid'in de listesinde olduğu konuşulan Semih, forma şansı bulursa kendini göstermeye çalışacak.

BEKLENTİ 25M€

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.