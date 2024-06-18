İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7032
  • EURO
    35,1008
  • ALTIN
    2431.27
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Devlerin gözü üstünde olacak! EURO 2024'te Semih Kılıçsoy'a yakın takip
Spor

Devlerin gözü üstünde olacak! EURO 2024'te Semih Kılıçsoy'a yakın takip

Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yıldızını parlatan ve birçok Avrupa devini peşine takan Semih Kılıçsoy EURO 2024'te vitrine çıkacak. İngiliz basını 18 yaşındaki milli oyuncuyu Premier Lig'den 3 devin takip edeceğini yazdı. İşte o kulüpler...

18 Haziran 2024 Salı 11:09 - Güncelleme:
Devlerin gözü üstünde olacak! EURO 2024'te Semih Kılıçsoy'a yakın takip
ABONE OL

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'u takımda tutmak zor olacak.

ALMANYA'DA VİTRİNE ÇIKACAK

Güçlü fiziği ve attığı gollerle alkış alan başarılı forvet, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibi altına girmişti. A Milli Takım ile EURO 2024'e giden 18 yaşındaki oyuncu, Almanya'da vitrin yapacak.

CITY, ARSENAL VE TOTTENHAM

İngiliz basını, Premier Lig'in 3 büyük kulübü Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin Türkiye'nin oynayacağı maçlarda Semih'i izleyeceğini yazdı.

KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAK

Ayrıca Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ederek İspanya'yı sallayan Real Madrid'in de listesinde olduğu konuşulan Semih, forma şansı bulursa kendini göstermeye çalışacak.

BEKLENTİ 25M€

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.