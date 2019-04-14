Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dev derbi oynandı. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray 66. dakikada Onyekuru ile öne geçerken, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol 71. dakikada Eljif Elmas'tan geldi. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 45. dakikada son adam durumundaki Diagne'yi düşürdüğü için oyun dışında kaldı.

Galatasaray'da sarı kart gören Henry Onyekuru Kayserispor maçında, Fenerbahçe'de ise sarı kart gören Roberto Soldado Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet hasreti bu sonucun ardından 20 yıla yükseldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, sarı-kırmızılılar puanını 56 yaptı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Fenerbahçe ise üst üste 2. beraberliğini aldı ve 33 puana yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.