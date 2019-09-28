Devlerin sesi çıkmadı
Mutlak puan için sahaya çıkan iki takımın mücadelesinde gol ayakları, filelerle bu- bir maç olmadı! luşamadı. Kaleci Altay 3 net pozisyonu çıkartarak geceye damgasını vurdu. Aslan’da 90+6’da Muslera boşa çıktı, Kruse’un vuruşunu Luyindama çizgiden çıkarttı.
- star.com.tr
GALATASARAY ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geldi. 4’te Kruse’un pasında Tolga şutunu attı ancak top kaleci Muslera’nın kucağına gitti. 19’da Muriç uzaklardan vurdu, top Muslera’da kaldı. 22’de Lemina yerden sert bir şut çıkarttı. Sağ tarafına iyi uzanan Altay topu kornere çeldi. 29’da Lemina, Falcao’nun topuk pasıyla ceza sahasına girdi ancak ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDA DA SES GELMEDİ
41’de Tolga Ciğerci sağ ayağının içiyle uzak köşeyi düşündü ancak top direğin dibinden dışarı gitti. 45’te Ceza yayı üzerindeki Kruse’nin sol ayağıyla yaptığı vuruş yandan dışarı gitti. 53’te Emre’nin pasıyla topla buluşan Kruse sağ çaprazda rakibinden şık sıyrıldı ve sert bir şut attı fakat top yandan dışarı gitti. 63’te isabetli paslarla hızlı çıkan sarı lacivertlilerde ceza yayı üzerinde Deniz Türüç topla buluştu fakat şutu farklı şekilde dışarı gitti.85’te Emre’nin kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.
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