Devon Dotson: Performansımı en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki basketbolcusu Devon Dotson, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko'ya karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Devon Dotson, "Zor bir maç tabii ki de. Fenerbahçe ile daha önce oynadığımız maçları düşündüğümüz zaman bugün gerçekten takım olarak çıkıp kazanmak istedik. İyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

'KENDİ PERFORMANSIMI EN İYİ ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIM'

14 sayıyla oynadığı maçtaki kendi performansını değerlendiren Dotson, "Çıkıp kendi performansımı en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Bir enerji vermek, takıma bir parlama vermek istedim. Takıma kendi yüzde 100'ümü sunabilmek için çaba sarf ettim. Sonuç verdiği için mutluyum" sözlerini sarf etti.

'TAKIM OLARAK HERKES BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ'

İyi bir sezon geçirdiklerini ve takımdaki herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini aktaran Dotson, "Açıkçası normal sezonu 1'inci sırada bitirmek istedik. Aynı zamanda EuroCup finalini de kazanmak istedik. Sezon boyu bunun için çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Gerçekten takım olarak herkes büyük fedakarlık gösterdi. Normal sezon açısından baktığımızda Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. EuroCup finalinde de galip gelmeyi gerçekten çok istedik ama olmadı. Buna en iyi şekilde reaksiyon verip, iyi bir şekilde devam edebilmek, yeniden Süper Lig'de finaller oynayabilmek adına iyi bir maç çıkarmaya çalıştık. Umarım daha iyi devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.