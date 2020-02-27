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Spor

Devre arası en çok ona yaradı! 'Gerçek kalitemi gösterdim'

27 Şubat 2020 Perşembe10:58 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:58

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı. Lyon ve Napoli'den gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirmek isteyen Jean Michael Seri'yi, Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti. Fildişili orta saha oyuncusu, ikinci yarıda sergilediği performansla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.

DEVRE ARASI YARADI

Kadıköy'de Lemina'yı aratmayan ve derbide sahanın yıldızı olan Seri, "Çok mutluyum. Taraftarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim ve onların kalbine girdim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Performansındaki değişime de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a hazırlık kampı geçirmeden katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Ocak ayında iyi bir devre arası kampı geçirdim ve her hafta kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Tecrübeli oyuncu, yükselen formuyla Fransa'da dikkatleri çekti. Lyon'dan sonra Monaco da Seri'nin Fulham'dan bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın FFP yüzünden 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Seri yeni sezonda Fransa'da top koşturacak. 

(Sabah)

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